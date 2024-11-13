طائرة خاصة تقل وفداً إماراتياً تصل مطار الأقصر لتقديم العزاء لشيخ الأزهر

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

وصلت مساء اليوم الأربعاء إلى مطار الأقصر، طائرة خاصة قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، تقل وفدًا رسميًا إماراتيًا حضر لتقديم واجب العزاء لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في وفاة شقيقته.

ويأتي حضور الوفد الإماراتي تعبيرًا عن التقدير الكبير لمكانة فضيلة الإمام الأكبر ومشاركةً له في مصابه الأليم.

اقرأ أيضًا:

قبل صدور الضوابط.. أسعار برامج الحج السياحي 2025 وجدية الحجز "اقتصادي و5 نجوم"

ادفع 25 ألف جنيه وقدم على أرض إسكان متوسط في مدينة حدائق أكتوبر

"الجلاد" يوجه رسالة لـ"قومي الطفولة": أوقفوا مهزلة استغلال الأطفال على السوشيال ميديا (فيديو)



