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عبدالجواد فايد: ارتفاع اسم "سعد" بعد ثورة 19 نسبة للزعيم سعد زغلول

07:02 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

احتفالية حزب الوفد بذكرى عيد الجهاد الوطنى

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كتب- عمرو صالح:

أكد المستشار محمد عبد الجواد فايد، القيادي بحزب الوفد، أن سعد زغلول أكثر الزعماء تأثيرًا في الشعب المصري وكان يضرب به المثل بين الفلاحين والعمال كرمز للصلابة والوطنية.

تأثير سعد زغلول

وأضاف "عبدالجواد"، أن سعد زغلول لم يقتصر تأثيره على الحيز والمنطقة التي كان يعيش فيها، بل أثر في المجتمع المصري بمختلف طبقاته، مشيرًا إلى أن ثورة 1919 التي قادها وضعت دستور البلاد 1923 التي حدد حقوق وواجبات المواطنين والحكام.

وأشار القيادي بحزب الوفد، إلى أنه بعد ثورة 1919 أشارت إحصائيات أسماء المواليد في مصر إلى أن الإسم الأكثر شيوعًا بين المصريين هو اسم سعد، مؤكدًا على أن المصريين سموا صغارهم سعد نسبة إلى سعد زغلول.

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المستشار محمد عبد الجواد فايد القيادي بحزب الوفد ارتفاع اسم سعد بعد ثورة 19 احتفالية حزب الوفد ذكرى عيد الجهاد الوطني
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