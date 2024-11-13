عبدالجواد فايد: ارتفاع اسم "سعد" بعد ثورة 19 نسبة للزعيم سعد زغلول

كتب- عمرو صالح:

أكد المستشار محمد عبد الجواد فايد، القيادي بحزب الوفد، أن سعد زغلول أكثر الزعماء تأثيرًا في الشعب المصري وكان يضرب به المثل بين الفلاحين والعمال كرمز للصلابة والوطنية.

تأثير سعد زغلول

وأضاف "عبدالجواد"، أن سعد زغلول لم يقتصر تأثيره على الحيز والمنطقة التي كان يعيش فيها، بل أثر في المجتمع المصري بمختلف طبقاته، مشيرًا إلى أن ثورة 1919 التي قادها وضعت دستور البلاد 1923 التي حدد حقوق وواجبات المواطنين والحكام.

وأشار القيادي بحزب الوفد، إلى أنه بعد ثورة 1919 أشارت إحصائيات أسماء المواليد في مصر إلى أن الإسم الأكثر شيوعًا بين المصريين هو اسم سعد، مؤكدًا على أن المصريين سموا صغارهم سعد نسبة إلى سعد زغلول.

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