كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برقية تعزية من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفضيلته في وفاة شقيقته.

شيخ الأزهر يتلقى برقيات عزاء من رئيس الإمارات ونائبيه

وتلقى فضيلة الإمام الأكبر، برقيتي تعزية مماثلتين من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، ومن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة.

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