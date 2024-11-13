كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

حرص شكر باشا زاده، عضو مجلس حكماء المسلمين، الزعيم الديني للمسلمين في أذربيجان وعموم القوقاز، على تقديم واجب العزاء لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، في مطار كبار الزوار، وذلك قبيل مغادرة فضيلته العاصمة الأذربيجانية باكو متوجها لأرض الوطن لتلقي واجب العزاء.

شيخ الإسلام بأذربيجان يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

وأعرب شكر باشا زاده، عن خالص تعازي أذربيجان؛ قيادة وحكومة وشعبا، مع شيخ الأزهر في وفاة شقيقته، داعيا المولى عز رجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق فضيلته الصبر والسلوان.

كما نقل شكر باشا زاده، تحيات الرئيس الأذربيجاني إلهام عليف لشيخ الأزهر، واعتزاز سيادته بهذه الزيارة المهمة، وكذلك اعتزاز الشعب الأذربيجاني بزيارة شيخ الأزهر، وأكد شيخ الإسلام أن هذه الزيارة ستسهم بتعزيز العلاقات المشتركة في المستقبل وسوف يكون لها مردود كبير على مسلمي أذربيجان، مشيرا إلى أن شيخ الأزهر يمثل المرجعية الإسلامية الكبرى التي نعتز ونقتدي بها.

من جهته، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره لحرص شيخ الإسلام في أذربيجان على تقديم واجب العزاء، وتوديع فضيلته قبيل مغادرته البلاد، مؤكدا اعتزاز فضيلته بزيارة هذا البلد العزيز على كل مسلم.

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