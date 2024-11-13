محافظ القاهرة ورئيسة قومي الطفولة يشهدان عددًا من الأنشطة بالأسمرات

كتب- أحمد جمعة:

شهدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، عدة فعاليات للأطفال بعدد من المدارس بمنطقة الأسمرات، في إطار الاحتفالات بأعياد الطفولة.

وأوضحت السنباطي أن المجلس قام بتنفيذ عدة أنشطة خلال اليوم شملت مبادرة "دوي"، وتضمنت تنفيذ عدد من دوائر الحكي مع الأطفال بمدرسة تحيا مصر (1) الإعدادية بالأسمرات، وكذلك أنشطة للمبادرة الوطنية لتمكين الطفل (مبادرة بكرة بينا) للتوعية بحقوق الطفل، إضافة إلى أنشطة خاصة بمبادرة الإنترنت الآمن للتوعية بمخاطر الإنترنت وكيفية تعامل الأطفال مع تلك المخاطر ومواجهة التهديدات التي قد يتعرضون لها.

قافلة للعيون ونظارات طبية

وأضافت أن الأنشطة شملت أيضًا تنفيذ قافلة طبية للعيون بالتعاون مع نادي روتاري الرحاب للكشف على عيون الأطفال بالمدارس وصرف نظارات طبية للحالات التي تستدعي ذلك، حيث قامت القافلة بالكشف على 104 أطفال، وتم صرف 33 نظارة، فيما تم تحويل 6 حالات للمستشفيات لإجراء تدخلات جراحية، إضافة إلى أنشطة ترفيهية وتثقيفية لطلاب مدرسة تحيا مصر (5) الابتدائية بالتعاون مع جمعية تكاتف للتنمية.

وأكدت السنباطي أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الأطفال في كافة أنحاء الجمهورية ومشاركتهم احتفالاتهم بعيد الطفولة، وخاصة بالمناطق الأولى بالرعاية. كما وجهت الشكر للدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على دعمه ومشاركته في الأنشطة المنفذة بالأسمرات، مشيرة إلى أن هذا بداية لتعاون مستمر مع المحافظة من أجل رفع الوعي بحقوق الطفل وتنمية مهاراته، والمشاركة مع كافة الجهات الشريكة بهدف تقديم رعاية صحية للأطفال.

ومن جانبه، أشاد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بالأنشطة المنفذة بالأسمرات وبجهود المجلس القومي للطفولة والأمومة في دعم وحماية الطفل المصري، مثنيًا على ما وجده من سعادة للأطفال خلال تفاعلهم مع الأنشطة التثقيفية والتوعوية المنفذة، مطالبًا بتكرار تنفيذ مثل هذه الأنشطة في العديد من المناطق الأخرى بالمحافظة، بما يساهم في رفع الوعي لدى الأطفال بحقوقهم وإعداد أجيال مستقبلية متميزة.

عروض فنية وغنائية

وقدم أطفال مدرستي تحيا مصر (1) الإعدادية وتحيا مصر (5) الابتدائية عدة عروض فنية وغنائية خلال الاحتفالية التي أقيمت على هامش تلك الأنشطة التي نفذها المجلس.

حضر الاحتفالات الدكتورة ميراي نسيم، عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة ورئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف، والدكتور نور أسامة، عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومن محافظة القاهرة الدكتور أشرف منصور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس حي الأسمرات، والأستاذة سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة. كما شارك وفد من نادي روتاري ضم الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج الأسبق، وعددًا من أعضاء نادي روتاري الرحاب، إضافة إلى فريق من جمعية تكاتف لتنفيذ الأنشطة الترفيهية.

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