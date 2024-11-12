مدير صندوق مكافحة الإدمان: 60% من المدمنين يعيشون مع أسرهم في المنزل

كتبت - داليا الظنيني:

كشف الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تفاصيل إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان 2024-2028، والتي تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح عثمان، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن نسبة تعاطي المخدرات في مصر تتفق مع المعدلات العالمية التي تصل إلى حوالي 5.6%، معقبًا: «من الآن فصاعدًا سيتم إجراء الكشف عن المخدرات لجميع موظفي الدولة، وستكون سلبية النتيجة شرطًا أساسيًا للترقية أو الاستمرار في العمل».

وأكد أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات تتضمن الوقاية الأولية والتحول من الوعي إلى الوقاية في المؤسسات التعليمية والشبابية، وتنفيذ برامج متنوعة موجهة للشباب والأسرة.

وأشار عثمان إلى أن الخطة تتضمن أيضًا الاكتشاف المبكر للتعاطي والتدخلات الوقائية الثانوية من خلال حملات للتوعية بقانون 73 لسنة 2021 بشأن الكشف عن التعاطي للموظفين والسائقين، والتواصل مع القطاع الخاص لتبصيره بالعلاقة بين تعاطي العامل وضعف الكفاءة الإنتاجية، وتحفيز القطاع الخاص على إعلان مؤسسات خالية من التعاطي، والتدريب وبناء القدرات وإعداد الكوادر العاملة.

وأوضح عثمان أن ما يقرب من 60% من متعاطي المخدرات والمدمنين يعيشون مع الأسرة في المنزل بشكل طبيعي، لذا تعطي الاستراتيجية أولوية لتنفيذ برامج موجهة للأسرة والتركيز على المناطق الأكثر عرضة لمشكلة المخدرات.

وكشف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن 50% من مرضى الإدمان المترددين على مراكز العلاج يكونون مدمنين لمخدر الحشيش، ما يعني أن الحشيش إدمان وليس مجرد تعاطٍ، لافتًا إلى: «نستقبل ما يقرب من 170 ألف مريض سنويًا، نصفهم مدمنون لمخدر الحشيش».

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