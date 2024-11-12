مصدر بـ"الكهرباء": لا صحة لتوقف شحن العدادات "مسبقة الدفع" ببعض المناطق

كتب - محمد صلاح:

نفى مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر صحة ما تردد عن توقف أعمال شحن كروت العدادات مسبقة الدفع في بعض المناطق، مؤكدًا أن عمليات الشحن داخل فروع الكهرباء وشركات الدفع الإلكتروني تسير بسهولة ويسر وانتظام كبير.

ونوه المصدر، في تصريحات لمصراوي، إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر، ممثلة في شركات التوزيع، تكثف من إجراءاتها للتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع بجميع المناطق على مستوى الجمهورية، مشددًا على أن القابضة للكهرباء تتابع إجراءات انتظام أعمال شحن كروت العدادات، وأنه لم ترد أي شكاوى من قبل المواطنين.