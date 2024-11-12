إعلان

مصدر بـ"الكهرباء": لا صحة لتوقف شحن العدادات "مسبقة الدفع" ببعض المناطق

07:02 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

كارت شحن عداد الكهرباء

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد صلاح:

نفى مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر صحة ما تردد عن توقف أعمال شحن كروت العدادات مسبقة الدفع في بعض المناطق، مؤكدًا أن عمليات الشحن داخل فروع الكهرباء وشركات الدفع الإلكتروني تسير بسهولة ويسر وانتظام كبير.

ونوه المصدر، في تصريحات لمصراوي، إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر، ممثلة في شركات التوزيع، تكثف من إجراءاتها للتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع بجميع المناطق على مستوى الجمهورية، مشددًا على أن القابضة للكهرباء تتابع إجراءات انتظام أعمال شحن كروت العدادات، وأنه لم ترد أي شكاوى من قبل المواطنين.

توقف شحن العدادات العدادات مسبقة الدفع القابضة لكهرباء مصر كروت العدادات مسبقة الدفع
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
طلب إحاطة بالبرلمان لإحياء الاحتفال بـ"عيد الجهاد" واعتباره عيدًا وطنيًا

إعلان

إعلان

عاجل| مفاجأة جديدة بشأن تخصص الطبيبة وسام شعيب: لا يحق لها فتح عيادة "نساء وتوليد"
عاجل| مصدر بـ"الكهرباء": لا صحة لتوقف شحن العدادات "مسبقة الدفع" ببعض المناطق