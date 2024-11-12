رفض أولاده استلام جثمانه.. عمرو الليثي ينعي "عم صالح" ضحية عقوق الأبناء

كتب- أحمد السعداوي:

نعى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، مسنًّا يُدعى عم "صالح"، استضافه سابقًا ببرنامج "واحد من الناس".

وأثارت وفاة المسن حالة من التفاعل؛ حيث توفاه الله، أمس الإثنين، في إحدى دور الرعاية، ورفض أولاده استلام جثمانه.

وقال الليثي، فور وفاة المسن عم صالح، عبر صفحته على "فيسبوك": "الله يرحمك يا عم صالح ويحسن إليك.. ذهب إلى الرحيم العادل الذي لا يُظلم عنده أحد، إنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعو له بالرحمة، فأنتم جميعاً أبناؤه".

قضى "عم صالح"، صاحب الـ76 عامًا، أربع سنوات داخل مؤسسة (معانا لإنقاذ إنسان) لرعاية المُسنين، بعدما طرده أبناؤه بحجة طلبه المال، وإصابته بمرض الشلل الرعاش.

وفجَّرَ عم صالح الأزمةَ عام 2021، خلال استضافته في برنامج "واحد من الناس"، تقديم الإعلامي عمرو الليثي، الذي ناشد أبناءه التدخلَ لرعاية والدهم، ووصف الوالد نفسه معاملتهم له بـ"الجاحدة".

وظل عم صالح، لسنوات، حبيس غرفته بدار رعاية المُسنين دون زيارة أولاده، ليُفارق حياته اليوم، بينما يرفض أبناؤه استلام جثته لدفنها، وَفق ما أكده مدير مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان".