خاص| أول تعليق من الشاب المصفوع من عمرو دياب بعد إحالة الهضبة للمحاكمة

كتب- أحمد السعداوي:

قال سعد أسامة، الشاب المصفوع من الفنان عمرو دياب، إنه يشكر النيابة العامة على ما بذلته من مجهود في التحقيق الذي تم على مدى الأشهر الخمسة الماضية؛ حتى حددت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، جلسةَ الدور الرابع من شهر نوفمبر؛ لبدء أولى جلسات محاكمة الفنان عمرو دياب، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"الشاب المصفوع من عمرو دياب".

ونفى سعد أسامة، في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم، كل ما أُثير بشأنه خلال الفترة الماضية، بأنه تم وضع أموال باسمه وشراء عقار وغيره، معقبًا: كرامة الشعب المصري لا تُشترى.

وقال سعد أسامة إنه قدَّمَ شكوى إلى الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، ولم تُنظر إلى الآن! وأطالب مصطفى كامل بتطبيق القانون، ووقف عمرو دياب عن الغناء.

وتابع سعد أسامة: أنا دُمِّرت نفسيًّا خلال الفترة السابقة، بسبب التنمر وكلام الناس، مختتمًا: "ربنا يوفقني إن شاء الله، بعد تحديد جلسة من قِبل المحكمة، وأنا واثق من القضاء في رجوع حقي".