أمطار ورياح وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

أول تحرك رسمي من "الآثار" بشأن تخريب مقبرة ميروكا بمنطقة سقارة الأثرية

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة على معظم أنحاء البلاد بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد 17 نوفمبر 2024.

وتوقعت الهيئة أن تشهد البلاد بداية من اليوم الثلاثاء طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر معتدل نهارًا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعات سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة ونشاط لحركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء وعلى فترات متقطعة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد خلال يومي الأربعاء 13 نوفمبر والخميس 14 نوفمبر شبور مائية على الطرق الزراعية والمناطق القريبة منها ونشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

ونشاط لحركة الرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.