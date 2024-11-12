إعلان

بالرابط.. فتح باب التقدم للالتحاق والتحويل بمدارس النيل المصرية الدولية

07:00 ص الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

مدارس النيل المصرية الدولية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مدارس النيل المصرية الدولية، عن فتح باب التقدم للالتحاق والتحويل لمدارس النيل المصرية الدولية للعام الدراسي 2025 - 2026، بفروعها (العبور بمدينة العبور – الشروق بمدينة الشروق – الأندلس والياسمين بالقاهرة الجديدة – أكتوبر بالسادس من أكتوبر – الشيخ زايد بمدينة الشيخ زايد – السادات بمدينة السادات – بورسعيد – دمياط الجديدة - المنيا - أسيوط الجديدة- قنا- طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر- أسوان الجديدة وذلك للمراحل التعليمية : Pre-KG – KG1 – KG2.

التقديم لمدارس النيل المصرية الدولية:

وأكدت إدارة مدارس النيل المصرية على أن التقديم إلكترونيًا في الفترة من أمس الاثنين الموافق 11/11/ 2024 وحتى يوم الخميس الموافق 12/ 12/ 2024 من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا

وأهابت إدارة المدارس أولياء الأمور بتسجيل كافة البيانات بدقة، ثم طباعة استمارة التقدم والاحتفاظ بها، وتسليمها لإدارة المدرسة عند الحضور لإجراء اختبارات القبول.

مدارس النيل المصرية الدولية التقديم لمدارس النيل المصرية اختبارات القبول
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"زراعة الشيوخ" تناقش سبل دعم الفلاح.. والجبلي: نستهدف تعظيم دور التعاونيات

إعلان

إعلان