بالرابط.. فتح باب التقدم للالتحاق والتحويل بمدارس النيل المصرية الدولية

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مدارس النيل المصرية الدولية، عن فتح باب التقدم للالتحاق والتحويل لمدارس النيل المصرية الدولية للعام الدراسي 2025 - 2026، بفروعها (العبور بمدينة العبور – الشروق بمدينة الشروق – الأندلس والياسمين بالقاهرة الجديدة – أكتوبر بالسادس من أكتوبر – الشيخ زايد بمدينة الشيخ زايد – السادات بمدينة السادات – بورسعيد – دمياط الجديدة - المنيا - أسيوط الجديدة- قنا- طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر- أسوان الجديدة وذلك للمراحل التعليمية : Pre-KG – KG1 – KG2.

التقديم لمدارس النيل المصرية الدولية:

وأكدت إدارة مدارس النيل المصرية على أن التقديم إلكترونيًا في الفترة من أمس الاثنين الموافق 11/11/ 2024 وحتى يوم الخميس الموافق 12/ 12/ 2024 من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا

وأهابت إدارة المدارس أولياء الأمور بتسجيل كافة البيانات بدقة، ثم طباعة استمارة التقدم والاحتفاظ بها، وتسليمها لإدارة المدرسة عند الحضور لإجراء اختبارات القبول.