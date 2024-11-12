بالرابط.. فتح باب التقدم للالتحاق والتحويل بمدارس النيل المصرية الدولية
كتب- أحمد الجندي:
أعلنت مدارس النيل المصرية الدولية، عن فتح باب التقدم للالتحاق والتحويل لمدارس النيل المصرية الدولية للعام الدراسي 2025 - 2026، بفروعها (العبور بمدينة العبور – الشروق بمدينة الشروق – الأندلس والياسمين بالقاهرة الجديدة – أكتوبر بالسادس من أكتوبر – الشيخ زايد بمدينة الشيخ زايد – السادات بمدينة السادات – بورسعيد – دمياط الجديدة - المنيا - أسيوط الجديدة- قنا- طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر- أسوان الجديدة وذلك للمراحل التعليمية : Pre-KG – KG1 – KG2.
التقديم لمدارس النيل المصرية الدولية:
وأكدت إدارة مدارس النيل المصرية على أن التقديم إلكترونيًا في الفترة من أمس الاثنين الموافق 11/11/ 2024 وحتى يوم الخميس الموافق 12/ 12/ 2024 من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا
وأهابت إدارة المدارس أولياء الأمور بتسجيل كافة البيانات بدقة، ثم طباعة استمارة التقدم والاحتفاظ بها، وتسليمها لإدارة المدرسة عند الحضور لإجراء اختبارات القبول.
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