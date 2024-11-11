لماذا بدأ التاريخ المصري منذ عهد الملك مينا؟.. خبير أثري يجيب

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور محمد حمزة أستاذ الآثار والحضارة والفن الإسلامي وعميد كلية الآثار ومساعد رئيس جامعة القاهرة السابق، أن التاريخ المصري القديم بدأ منذ عهد الملك مينا بسبب توحيد إقليمي مصر الجنوبي والشمالي أو الصعيد والدلتا وأصبحت منف هي العاصمة.

وقال "حمزة"، في لقاء مع برنامج تحت الشمس الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة الشمس: في هذه الفترة أطلق على العاصمة مصطلح هيروغليفي معناه القابضة على الوجهين، حتى العواصم التي تلت عاصمة منف كانت في هذا الجزء من مصر حتى أن المسلمين والعرب عندما أقاموا عاصمتهم كانت متاخمة لحدود منف وذلك في الفسطاط إلى الشرق من منف كذلك العواصم التي تلت ذلك في العصر العباسي مثل القطائع والعسكر.

وأضاف حمزة: تحاليل الجينوم المصري أثبتت أن ٨٩% من المصريين الحاليين جذورهم ترجع إلى قدماء المصريين، و٦% تعود إلى أصول عربية، وبالتالي فإن مزاعم منظمة الافروسنتريك حول الحضارة المصرية القديمة مزاعم واهية.