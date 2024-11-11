اتحاد عمال مصر: قانون العمل الجديد يجب أن يضمن الأمان الوظيفي للعاملين بالقطاع الخاص

كتب- حسن مرسي:

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن قانون العمل الجديد، يجب أن يحقق الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم" أوضح البدوي، أن فلسفة هذا القانون ينبغي أن تعكس الواقع الحالي، حيث أصبح القطاع الخاص هو أكبر صاحب عمل في مصر بدلاً من الحكومة، وهو ما يتطلب وضع تشريعات تتناسب مع هذه التغيرات.

وأشار "البدوي"، إلى أهمية تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل، حيث ينبغي أن يتم الفصل من العمل عن طريق المحكمة وليس بيد صاحب العمل.

كما أشار إلى ضرورة إعادة النظر في استمارة العمل التي يوقع عليها الشباب عند بدء عملهم، وذلك لوضع ضوابط تمنع استغلالهم.

وأكد البدوي على أهمية إنشاء محكمة عمالية لضمان حقوق الطرفين، مشددًا على عدم ترك العامل يجري خلف المحكمة لسنوات دون الوصول إلى نتيجة مرضية. واعتبر أن كل هذه الإجراءات تشكل حزمة الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بكيفية تنفيذ هذه الأفكار، أشار البدوي إلى ضرورة وجود ثقافة عمل تعزز حقوق العمال، مطالبًا بأن تكون هناك رقابة مشددة على تصرفات بعض أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى فرض غرامات على المخالفين للقانون.