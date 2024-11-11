تغير مفاجئ في الطقس.. الأرصاد تُعلن أماكن سقوط الأمطار ودرجات الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي خلال الفترة المقبلة كلما اقتربنا من فصل الشتاء، لافتة إلى أن درجات الحرارة خلال الفترة الحالية حول المعدلات الطبيعية.

وأضافت: يوجد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على الأماكن الساحلية وتتلاشى من المحافظات الداخلية، وأهم الظواهر الجوية المتوقع استمرارها معنا خلال الفترة الحالية هي الشبورة المائية والتي تؤثر على الرؤية الأفقية على الطرق الرئيسية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، وتكون أكثر كثافة خلال الفترة من 4 إلى 7 صباحا.

وأضافت: يوجد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وعلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد خلال فترات متقطعة من اليوم.

ونصحت غانم المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وتصل لـ 16 درجة، بينما تكون الحرارة نهارا على القاهرة 24 درجة، والسواحل الشمالية 22 درجة.