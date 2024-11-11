السيسي يتوجه إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية

كتب- محمد فتحي:

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض.

ومن المقرر أن يُلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام القمة العربية الإسلامية غير العادية، إذ تتضمن ثوابت الموقف المصري والجهود المكثفة التي تبذلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة ولبنان، ومنع انجراف المنطقة لصراع إقليمي واسع النطاق، فضلًا عن الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.