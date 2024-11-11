كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 11-11-2024، على كافة أنحاء محافظات الجمهورية.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم الاثنين 11-11-2024، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد، فإنه حالة الطقس اليوم الاثنين 11-11-2024، يوجد بها فرص أمطار متوسطة، قد تكون رعدية على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وعن أبرز الظواهر الجوية، أشارت الهئية إلى أن حالة الطقس اليوم الاثنين بها شبورة مائية تتواجد في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتتلاشى مع ظهور أشعة الشمس.