أحمد موسى: العلاقات بين مصر وماليزيا عمرها 65 عاما

كتبت- داليا الظنيني:

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن زيارة رئيس وزراء ماليزيا إلى مصر، اليوم الأحد، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعقدهما مؤتمرا صحفيا مشتركا.

قال موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" الذي يُبث عبر قناة صدى البلد، إن العلاقات بين مصر وماليزيا تعود إلى 65 عامًا، مما يبرز عمق الروابط بين البلدين.

وأشار مقدم "على مسئوليتي" إلى أن ماليزيا تُعتبر من الدول الصديقة والشقيقة لمصر، حيث تم التوقيع على مذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في الشئون الدينية بين الجانبين.

وأكد الإعلامي أن زيارة رئيس وزراء ماليزيا تأتي في سياق مهم، مشددا على أهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون الثنائي بين الدولتين