عمرو أديب: محمد صلاح فلتة لن يجود الزمان بمثلها

كتب- حسن مرسي:

أشاد الإعلامي عمرو أديب بأداء اللاعب الدولي محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك عقب تألقه في مباراة فريقه أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

خلال برنامجه "الحكاية"، عبر أديب عن إعجابه بأداء صلاح، واصفًا إياه بـ"الملك" وبأنه "أفضل لاعب في العالم حاليًا"، متابعً: "محمد صلاح فلتة لن يجود الزمان بمثلها بالأرقام".

وأضاف مقدم "الحكاية"، أن صلاح يقدم أداءً خارقًا للعادة، ولا يوجد لاعب آخر في العالم يمتلك نفس القدرات والموهبة، معقبًا: "بدون مبالغة وبكثير من الغرور مو صلاح اليوم هو أفضل لاعب في العالم، صلاح يدير مفاوضات التجديد مع ليفربول وهو حاطط رجل على رجل".

وطالب أديب إدارة نادي ليفربول بتجديد عقد صلاح بضعف القيمة التي يعرضونها حاليًا، مؤكدًا أن صلاح يستحق ذلك وأكثر نظراً لما يقدمه للفريق.

وأشار الإعلامي عمرو أديب إلى أن صلاح في عمر 32 عامًا، وهو عمر لا يزال يعتبر صغيراً بالنسبة للاعب كرة قدم، ويمكنه الاستمرار في تقديم مستويات عالية لسنوات عديدة قادمة.

وشدد أديب على أن صلاح ليس مجرد لاعب كرة قدم ماهر، بل إنه يتمتع بعقلية قوية وإصرار على النجاح، مما يجعله نموذجًا يحتذى به.