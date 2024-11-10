الأرصاد تحذر: انخفاض حاد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

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كتب- حسن مرسي:

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات بانخفاض حاد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن قيم درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية لفصل الشتاء.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"، أوضحت غانم أن المواطنين سيلمسون هذا الانخفاض بشكل واضح، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر.

ونصحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بارتداء الملابس الشتوية خلال هذه الفترات تجنبًا للإصابة بنزلات البرد.

وبالنسبة للأمطار، توقعت غانم انحسار فرص سقوطها على الأماكن الساحلية وتلاشيها تمامًا في المحافظات الداخلية، حيث أشارت إلى أن الظاهرة الجوية المسيطرة حاليًا هي الشبورة المائية، والتي تؤثر على الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الرئيسية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية.

وحذرت الدكتورة منار غانم، من كثافة الشبورة المائية خلال الفترة من الساعة الرابعة فجراً حتى الساعة السابعة صباحاً، داعية السائقين إلى توخي الحذر والقيادة ببطء خلال هذه الفترة تجنبًا لحوادث الطرق.