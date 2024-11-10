أستاذ تمويل: المشروعات القومية تجعل من صعيد مصر قبلة للاستثمار

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، على أهمية هذه المشروعات في جذب الاستثمارات إلى المنطقة وتحويلها إلى قبلة للاستثمار.

خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أشار باغة إلى أن المشروعات القومية في صعيد مصر شملت قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والطاقة والزراعة، وقد أدت هذه المشروعات إلى تطوير البنية الأساسية للمنطقة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

ولفت أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أن المشروعات الضخمة مثل مشروع الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان، قد جذبت اهتمام المستثمرين من جميع أنحاء العالم، مما ساهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.

وأكد أستاذ التمويل والاستثمار، أن هذه المشروعات تساهم بشكل كبير في زيادة معدلات التشغيل والإنتاج في صعيد مصر، مما يساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسكان المنطقة.