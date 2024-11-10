تامر أمين: التجار يستغلون أزمة السجائر لرفع أسعارها

كتبت -داليا الظنيني:

انتقد الإعلامي تامر أمين الأوضاع الحالية التي يشهدها سوق السجائر في مصر، واصفًا إياها بـ"المهزلة" التي تتجاوز مجرد ارتفاع الأسعار لتصل إلى مرحلة الاستغلال الممنهج للمواطنين.

خلال برنامجه "آخر النهار"، عبر أمين عن استيائه الشديد من تصرفات بعض التجار الذين يستغلون حاجة المدخنين لرفع الأسعار بشكل جنوني، مؤكدًا أن هذه الممارسات لا تقتصر على السجائر بل تتعداها لتشمل سلعًا أخرى أساسية.

وأوضح أمين أن الأزمة تفاقمت خلال الأيام العشرة الماضية، حيث شهد السوق نقصًا حادًا في السجائر، مما زاد من معاناة المدخنين ورفع من حدة التوتر في الشارع المصري.

ولفت إلى أن بعض التجار يقومون بتخزين كميات كبيرة من السجائر بهدف رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مستغلين حاجة الناس لهذه السلعة.

ودعا أمين الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات غير المشروعة، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتكرين وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة.