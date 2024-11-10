فاتن عبدالمعبود تنهي برنامجها بسبب خلاف حاد على قانون الإيجار القديم

كتب- حسن مرسي:

أنهت الإعلامية فاتن عبدالمعبود حلقة برنامجها "صالة التحرير" بعد نشوب خلاف حاد على قانون الإيجار القديم بين ضيوف البرنامج، رئيس اتحاد المستأجرين والمستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، الأمر الذي تسبب في انفعال الضيوف بطريقة جعلت الأمور مشحونة.

ونشب خلاف بين شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، و ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، بشأن القيمة الإيجارية، الأمر الذي تسبب في انفعال الضيوف بطريقة جعلة الأمور شاحنة.

ووجهت الإعلامية فاتن عبدالمعبود، حديثها لضيوف الفقرة تعليق على الانفعال والخلاف الحاد، قائلا :"اتخنقوا برا الاستديو وشكرا للمتابعين، وكدة الحلقة خلصت ونلتقي مجددا".