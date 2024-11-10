مدارس وبيوت ومساجد.. تفاصيل مشروع جديد لـ"المقاولون العرب" في الكويت

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب أن الشركة قامت بتوقيع عقد مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة عدد 1777 بيتاً ومباني عامة لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالكويت.

وبحسب بيان، شهد توقيع العقد معالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الكويتي عبداللطيف المشاري، وقام بتوقيع العقد مدير عام المؤسسة بالتكليف المهندس راشد العنزي والمهندس أحمد العصار، والذي أوضح أن المشروع يعد من مشروعات المساكن منخفضة التكاليف، وأن العقد الذي فازت به الشركة يتضمن كذلك إنشاء مدارس ابتدائية ومتوسطة وثانوية، ومساجد رئيسية وسكن للإمام والمؤذن ومراكز إطفاء وإسعاف إضافة إلى أعمال الطبقة السطحية للأسفلت، وأعمال توريد وتركيب كابلات الضغط المنخفض والمتوسط، وأعمال إنارة الطرق بالقطاع B-3 ، ومن المتوقع الإنتهاء من الأعمال خلال 3 سنوات.

وخلال مراسم التوقيع أعرب الدكتور عبد اللطيف المشاري عن تقديره لشركة المقاولون العرب وانتشارها الواسع في دولة الكويت وسمعتها الطيبة، مؤكداً على الخبرة الواسعة التي تمتلكها الشركة فى مجال التشييد والبناء، وأن المشروع يأتي في إطار التزام المؤسسة بتحقيق أهدافها الاستراتيجية في توفير مشروعات إسكانية متكاملة تسهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم التنمية الاجتماعية في البلاد وتساهم في تحقيق الركائز التنموية المتضمنة في خطة كويت جديدة 2035.

ومن جانبه أعرب المهندس أحمد العصار عن سعادته بتوقيع عقد المشروع، مشيداً باستمرار التعاون مع الحكومة الكويتية والذي يعد مثالاً حياً على الروابط القوية بين مصر ودولة الكويت، ومرحباً بالتعاون من جديد مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالكويت كونها تمثل الذراع القوية لدولة الكويت الشقيقة في مجال الإسكان الاجتماعي، ومشدداً على أن الشركة ستبذل قصارى جهدها للعمل على إنهاء المشروع في الوقت المحدد وبالمواصفات المطلوبة وأن الشركة ستضع كل خبراتها لإنجازه انطلاقا من الرؤية الكويتية للاستفادة منه، مؤكداً على الحفاوة التي تحظى بها الشركة في دولة الكويت الشقيقة منذ سنوات وعلى تنفيذها للعديد من المشروعات التنموية الضخمة.

حضر التوقيع من جانب شركة المقاولون العرب المهندس حسام فايد المدير الإقليمي للشركة بالخليج المشرف على مشروعات فرع الكويت، والمهندس عوني توفيق مدير فرع الكويت، والمهندس هشام السنباطي مدير الشئون الفنية بالفرع، وهشام حجاب مدير الشئون المالية والإمداد للفرع، والأستاذ أشرف سمير مدير الموارد البشرية.

كما حضر التوقيع من قيادات المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندسة أمينة عبدالكريم العوضي نائب المدير العام لشئون الرقابة ونظم المعلومات، والمهندس رضا جاسم فلاحية مدير إدارة الوثائق والعقود، والدكتور المهندس بدر ملبس الذايدي رئيس المهندسين إدارة مشاريع المنطقة الأولى.

الجدير بالذكر أن شركة المقاولون العرب سبق ونفذت مشروع شرق تيماء بالكويت،حيث تم إنشاء وإنجاز وصيانة 509 بيوت على الطراز الحديث بمنطقة "شرق تيماء" بمحافظة الجهراء ما يخدم حوالي 4500 نسمة، وأقيم على مساحة 373 ألف متر مسطح، ومشروع مستشفى جابر الصباح وطرق النويصيب والجهراء.