رئيس "تعليم الشيوخ" يشيد بمبادرة مكافحة الهجرة غير الشرعية ويطالب بتفعيل دور الملحق العمالي

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً أهمية تفعيل دور الملحق العمالي في السفارات المصرية بالخارج.

وقال خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الملحق العمالي يجب أن يكون "حائط الصد الأول" للدفاع عن حقوق العامل المصري في الخارج، من خلال آلية واضحة تضمن حقوقه وفقاً للعقود وتوفر له بيئة عمل لائقة.

وأكد "دعبس"، أن دور الملحق العمالي لا يقتصر فقط على الدفاع عن حقوق العمال، بل يشمل أيضًا توفير فرص العمل وضمان الحقوق العمالية.

وأشار إلى أهمية أن تكون الفرص العمالية والتوظيفات متوافقة مع المعايير المهنية لتضمن جودة العامل المصري في الخارج.

كما طالب بضرورة التفتيش والمتابعة على معاهد التدريب والتأهيل في مصر، لضمان تأهيل الشباب بمستوى عالٍ في مختلف المجالات، والتأكد من أن الشهادات التدريبية تتوافق مع المستوى الفني والمهني المطلوب.

وأكد ضرورة تنسيق جهود كل الوزارات في هذه المبادرة لتطوير القوى العاملة في الداخل والخارج بما يتمشى مع احتياجات سوق العمل.

وفي سياق متصل، شدد "دعبس"، على أهمية الاهتمام برأس المال البشري، من خلال تحسين التعليم والصحة والتغذية والأمن والأمان.

وأكد ضرورة حسن المعاملة في كل أجهزة الدولة وقطاع الخدمات، ومكافحة التنمر لضمان بيئة تدريبية مهنية تؤهل الشباب لتلبية احتياجات السوق.

وأشار "دعبس"، إلى أن الرئيس السيسي قد أطلق مبادرة "مركب النجاة" لمكافحة الهجرة غير الشرعية، معتبراً أن العمل على زيادة الوعي وتعريف المواطنين بمخاطر الهجرة غير الشرعية في القرى التي تشتهر بتلك الظاهرة هو أمر بالغ الأهمية، وأحد أوجه تعزيز الجهود المبذولة في هذا المجال.