إعلان

بحضور شخصيات سياسية وفنانين.. بسمة وهبة تحتفل بخطوبة ابنتها - (25 صورة)

08:27 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    بسمة وهبة تحتفل بخطوبة ابنتها
  • عرض 25 صورة
    بسمة وهبة تحتفل بخطوبة ابنتها
  • عرض 25 صورة
    بسمة وهبة تحتفل بخطوبة ابنتها
  • عرض 25 صورة
    بسمة وهبة تحتفل بخطوبة ابنتها
  • عرض 25 صورة
    بسمة وهبة تحتفل بخطوبة ابنتها
  • عرض 25 صورة
    بسمة وهبة تحتفل بخطوبة ابنتها
  • عرض 25 صورة
    بسمة وهبة تحتفل بخطوبة ابنتها
  • عرض 25 صورة
    بسمة وهبة تحتفل بخطوبة ابنتها
  • عرض 25 صورة
    بسمة وهبة تحتفل بخطوبة ابنتها
  • عرض 25 صورة
    بسمة وهبة تحتفل بخطوبة ابنتها
  • عرض 25 صورة
    بسمة وهبة تحتفل بخطوبة ابنتها
  • عرض 25 صورة
    بسمة وهبة تحتفل بخطوبة ابنتها
  • عرض 25 صورة
    بسمة وهبة تحتفل بخطوبة ابنتها
  • عرض 25 صورة
    بسمة وهبة تحتفل بخطوبة ابنتها
  • عرض 25 صورة
    بسمة وهبة تحتفل بخطوبة ابنتها
  • عرض 25 صورة
    بسمة وهبة تحتفل بخطوبة ابنتها
  • عرض 25 صورة
    بسمة وهبة تحتفل بخطوبة ابنتها
  • عرض 25 صورة
    بسمة وهبة تحتفل بخطوبة ابنتها
  • عرض 25 صورة
    بسمة وهبة تحتفل بخطوبة ابنتها
  • عرض 25 صورة
    بسمة وهبة تحتفل بخطوبة ابنتها
  • عرض 25 صورة
    بسمة وهبة تحتفل بخطوبة ابنتها
  • عرض 25 صورة
    بسمة وهبة تحتفل بخطوبة ابنتها
  • عرض 25 صورة
    بسمة وهبة تحتفل بخطوبة ابنتها
  • عرض 25 صورة
    بسمة وهبة تحتفل بخطوبة ابنتها
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تصوير- هاني رجب:
احتفلت الإعلامية بسمة وهبه وزوجها النائب البرلماني علاء عابد، بحفل خطوبة ابنتهما نادين، بحضور عدد من النواب، منهم النائب فخري طايل والنائب عصام هلال والنائب عادل الخبيري والنائبة شادية الخضيرى عضو البرلمان العربي.

كما حضر حفل الخطوبة، الفنان محمد حماقي والفنانة مايا دياب وغيرهم من نجوم المجتمع والمشاهير.

وحرصت الفنانة اللبنانية مايا دياب عل توجيه الشكر للشعب المصري على دعمهم للشعب اللبناني خلال الحفل.

وقالت مايا دياب قبل غنائها: "راح غني باللبناني أغنية للعروسة ونعمل الدبكة اللبنانية، بعرف إن المصريين بيحبوها".

بسمة وهبة خطوبة ابنة بسمة وهبة مايا دياب حماقي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
شاهد.. البرق يُنير سماء مرسى مطروح

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

عاجل| صندوق النقد يتوقع تراجع معدل التضخم بمصر إلى 16% مع حفاظ المركزي على أسعار فائدة مرتفعة
20 صورة لنجوم الفن في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي