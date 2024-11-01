أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تُحذر من حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وحذرت "الأرصاد"، بحسب بيانها، من أن حالة الطقس اعتبارًا من اليوم الجمعة تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحياناً وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وأضافت "الهيئة"، أنه يسود اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء والصعيد.

وأوضحت أن حالة الطقس غدا الجمعة تشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا، على مناطق من "مطروح - الإسكندرية - البحيرة – كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية، ومدينتى حلايب وشلاتين، ومناطق من المنوفية - الشرقية - دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية).

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن حالة الطقس اليوم الجمعة تشهد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة مساءً على مناطق من القاهرة الكبرى "القاهرة – الجيزة - القليوبية".

وتابعت "الهيئة"، أن حالة الطقس السبت 02 نوفمبر والأحد 03 نوفمبر تشهد أمطار غزيرة ورعدية أحيانًا، على مناطق من محافظة مطروح تكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وأكملت، أن حالة الطقس السبت والأحد القادمين، تشهد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة الى جنوب الوجه البحرى ومدن القناة.

واستطردت "الأرصاد"، أن حالة الطقس من الإثنين 04 نوفمبر إلى الأربعاء 06 نوفمبر، تشهد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.