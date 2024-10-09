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يتصدى للفصل التعسفي ويربط العمل بالإنتاج.. موعد إصدار قانون العمل الجديد - خاص

11:13 م الأربعاء 09 أكتوبر 2024

محمد جبران وزير العمل

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كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد يتناول النقاط الخلافية الموجودة في القانون القديم، بما في ذلك ساعات العمل والإجازات وربط العمل بالإنتاج.

وأكد "جبران" في تصريحات لمصراوي، أن القانون يتوافق مع المعايير الدولية، ويعالج قضية الفصل التعسفي ويوفر بيئة استثمارية جيدة.

وأضاف جبران، أن القانون سيركز على عدة موضوعات مهمة، مثل حفظ حقوق العمال وتنظيم الإجازات السنوية وساعات العمل في المناطق الحرة والأعمال الشاقة.

وأوضح أن المناطق الحرة، مثل قطاع البترول والمناجم، تتطلب تنظيمًا خاصًا نظرًا لطبيعتها الفريدة مقارنةً بباقي القطاعات.

وأشار وزير العمل إلى أن قانون العمل سيتم الانتهاء منه بمجرد استكمال مرحلة التشاور الاجتماعي، لافتًا إلى أنه تم عرض القانون على جميع النقابات ومنظمات العمل الدولية، والجهات المختصة.

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