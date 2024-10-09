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أزهري: وضع المرأة للمكياج جائز بشرط

10:54 م الأربعاء 09 أكتوبر 2024

الدكتور أحمد كريمة

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كتبت -داليا الظنيني:

رد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على سؤال " هل وضع المكياج والأشياء على الوجه للمرأة من أجل إخفاء العيوب الموجودة حلال أم حرام"؟

وقال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه مطالب بتحسين الهيئة في حدود الأداب الشرعية، وأن المرأة عليها أن تظهر الزينة والجمال الخاص بها لزوجها فقط وليس لأحد غيره.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن المرأة إذا خرجت من البيت عليها أن تلتزم بعض الأشياء منها :" عدم وضع الرائحة المثيرة، والملفتة للنظر، وأن المكياج المبالغ فيه ينهى عنه".

ولفت إلى أن المجتمع يخضع للشريعة، وليست الشريعة التي تخضع للمجتمع، فالجميع يجب أن يلتزم بحدود الله، وأنه يجب على المجتمع أن يعيش في طهارة إيمانية.

وأشار إلى أنه يجب عدم النظر للمجتمعات الغربية، وأن المكياج المبالغ فيه حرام شرعًا.

الدكتور أحمد كريمة وضع المرأة للمكياج المكياج جامعة الأزهر الزينة والجمال برنامج علامة استفهام
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