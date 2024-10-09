إلغاء التوكيلات.. الضوابط الجديدة لاستيراد سيارات ذوي الهمم

كتبت -داليا الظنيني:

قال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم المتخذة اليوم، تنص على أن تكون السيارة مقادة من قبل صاحبها أو من خلال شخص مسموح له قيادتها من قبل خطاب من الهيئة الصحية مع إلغاء التوكيلات.

وأضاف أمين عام رابطة مصنعي السيارات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "فاتن عبدالمعبود"، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الضوابط الخاصة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، سيتم تنفيذها بداية من اليوم، وذلك بالنسبة للسيارات القادمة لذوي الهمم.

أوضح أن قرارات اليوم لا تنطبق على السيارات المتواجدة بالموانئ، موضحا أن السيارات المتواجدة بالموانئ يبلغ عددها ما يقرب من 13 ألف سيارة.

وأكد أن الراغبين في التربح أو الإتجار بسيارات المعاقين، سيتم محاسبتهم، موضحا أنه في حالة وجود سيارة مقادة بدون صاحبها يتم إلزامه بدفع غرامة أو سحب السيارة.

وأشار إلى أنه سيتم إصدار قرار جديد بشأن السيارات المعلقة بالموانئ، موضحا أن تراجع المعروض، سبب تحرك كبير في أسعار السيارات مع ظهور الأوفر برايس.