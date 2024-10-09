وزير المالية: السماح بتقديم وتعديل الإقرارات الضريبية من 2020 لـ 2023 دون عقوبات

كتب- محمد أبو بكر:

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم إنشاء وحدة دائمة للرأي المسبق لإعداد البحوث الضريبية ومراجعتها واعتمادها، مع توضيح الآثار الضريبية المستقبلية للممولين والمستثمرين.

وأكد على استهداف دور أكثر فاعلية لوحدة دعم المستثمرين وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتلقي الشكاوى والطلبات والمستندات إلكترونيًا لتيسير الأمور على شركاء الوزارة.

وأشار كجوك إلى أنه سيتم السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2020 إلى 2023 دون التعرض للعقوبات المقررة، تأكيدًا لمبدأ الثقة الذي تسعى الوزارة لبنائه مع شركائها من الممولين.