رئيس البنك الأهلي يكشف لمصراوي آخر مستجدات استغاثة الإعلامية نبيلة سنبل بشأن معاشها

كتب- عمرو صالح:

كشف محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن آخر مستجدات استغاثة الإعلامية نبيلة سنبل من عدم إرسال البنك مندوب المعاش الشهري إلى منزلها، بعد أن اعتادت على أن يوصله لها لمدة عامين متتاليين.

وقال الأتربي في تصريحاته لمصراوي إن تأخر إرسال المعاش للإعلامية نبيلة سنبل يرجع لمتطلبات تحديث البيانات الشخصية لها، موضحًا أنها خاطبت خدمة العملاء بالبنك، وطلبوا منها ذلك، بالحضور لمقر البنك، فقامت الإعلامية بإرسال أخرى بدلاً منها، وحدث سوء فهم في الأمور.

وتابع الأتربي: "بمجرد استغاثة الإعلامية، قمنا بالفور بتوجيه موظف البنك المسؤول عن تحديث البيانات لمنزلها، وتم حل المشكلة".

وأكد الأتربي أن خدمة تحديث بيانات العملاء كبار السن متاحة في البنك أمام جموع المواطنين، ويحق لأي مواطن من كبار السن طلبها في أي وقت، "لأنه لا يجوز أن تنزل الناس الكبيرة في السن إلى البنك".

والجدير بالذكر أن الإعلامية نبيلة سنبل كتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن معاناتها الحالية للحصول على المعاش من خلال البنك الأهلي المصري. وقالت: "يوم الخميس، أرسلت سيدة بطلبها للبنك لإبلاغهم بإحضار المندوب كالمعتاد، ولكنهم رفضوا وصمموا على عدم إرسال المعاش، وفي النهاية طلبوا منها الحضور يوم الاثنين، وفي النهاية رفضوا إرساله. أرجو حل هذه الكارثة، إذ يعز عليّ في هذه السن أن أكتب على الملأ كيف أعيش".

واستجاب محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، لمطالبات الإعلامية نبيلة سنبل بعد ساعات من تداول المنشور، من خلال تعليق كتبه على منشور نبيلة سنبل، قائلًا: "أستاذة نبيلة، أنا محمد الأتربي، ليس لديَّ علم بهذا الموضوع المذكور من سيادتك، ولم ألغِ أي قرار أو استثناء تم منحه، وجارٍ التحقق مما هو مذكور. علمًا بأنه في بنك مصر، إذا كان العميل لا يستطيع الوصول إلى الفرع لكبر سنه أو لظروف مرضية، كنا نرسل له زملاء من الفرع لتأدية الخدمة له، لأن هذا من واجبنا. أرجو من سيادتك إرسال رقم محمولك هنا للتواصل معك لحل مشكلتك فورًا، وللتوضيح من أبلغك بأني ألغيت هذا الاستثناء".

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