إعلان

BBC

"الثقافة" تحتفل بنصر أكتوبر مع "هنغني".. غدا

02:00 ص الأربعاء 09 أكتوبر 2024

مركز إبداع قبة الغوري

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتب- محمد شاكر:

يقيم مركز إبداع قبة الغوري -بشارع الأزهر - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، حفلا لفرقة "هنغني" قيادة الفنان د. صلاح مصطفى.

يقام الحفل في الثامنة مساء غد الخميس ١٠ أكتوبر، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة بانتصارات أكتوبر المجيدة.

حيث تُقدم الفرقة -وهي مكونة من كورال من الجنسين- مجموعة من أشهر الأغاني التي قدمت لنصر أكتوبر المجيد والأغاني الوطنية التي ارتبطت بوجدان الشعب المصري.

تأسست الفرقة عام ٢٠٢١ تحت اسم "كورال فكرة" واشتركت في العديد من المناسبات الوطنية والاجتماعية.

فرقة هنغني

مركز إبداع قبة الغوري شارع الأزهر حمدي السطوحي صلاح مصطفى قطاع صندوق التنمية الثقافية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالصور.. أبو العينين والعرجاني وعمرو أديب في عزاء ابنة وحفيدة شقيق أشرف شيحة

إعلان

إعلان

عام على طوفان الأقصى.. حروب الساحات بلا انتصار - ملف