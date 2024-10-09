"الثقافة" تحتفل بنصر أكتوبر مع "هنغني".. غدا

كتب- محمد شاكر:

يقيم مركز إبداع قبة الغوري -بشارع الأزهر - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، حفلا لفرقة "هنغني" قيادة الفنان د. صلاح مصطفى.

يقام الحفل في الثامنة مساء غد الخميس ١٠ أكتوبر، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة بانتصارات أكتوبر المجيدة.

حيث تُقدم الفرقة -وهي مكونة من كورال من الجنسين- مجموعة من أشهر الأغاني التي قدمت لنصر أكتوبر المجيد والأغاني الوطنية التي ارتبطت بوجدان الشعب المصري.

تأسست الفرقة عام ٢٠٢١ تحت اسم "كورال فكرة" واشتركت في العديد من المناسبات الوطنية والاجتماعية.