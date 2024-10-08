"مصر فيها 3 أو 4 مناجم تانية".. نجيب ساويرس ينفي شراء منجم السكري

كتبت- داليا الظنيني:

نفى رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس ما تردد حول اعتزامه شراء حصة في منجم السكري للذهب.

وقال ساويرس في تصريحات لبرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة "الحدث اليوم": "كل ما يتردد بهذا الشأن غير صحيح على الإطلاق"، مؤكداً أن المنجم تم بيعه بالفعل لشركة عالمية تمتلك موارد أكبر من الشركة التي كانت تمتلك المنجم.

وتابع ساويرس: "مصر لديها من 3 إلى 4 مناجم أخرى، ولكن المشكلة تكمن في التعديات من العصابات التي تستخرج الذهب بصورة غير قانونية".