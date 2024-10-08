عبوة 225 جرامًا.. قرار لوزير التموين بشأن تداول الشاي في الأسواق

كتب - محمد سامي:

نشرت الوقائع المصرية، في عددها 221، اليوم الثلاثاء، قرارًا جديدًا للدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أوزان عبوات الشاي.

وتضمن قرار الوزير، إضافة عبوة وزن 225 جرامًا صافيًا إلى أوزان عبوات الشاي المعدة للبيع المنصوص عليها في المادة رقم 1 من القرار 283 لسنة 1998.

وجاء في القرار رقم 165 لسنة 2024 أنه تم تعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة والتموين رقم 283 لسنة 1998 بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي.

يأتي ذلك بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين وتعديلاته، وعلى قرار وزير التموين رقم 148 لسنة 1992 بشأن تنظيم الاتجار في الشاي، وعلى قرار وزير التجارة والتموين رقم 283 لسنة 1998 بتوحيد أوزان عبوات الشاي وتعديلاته، وعلى موافقة لجنة التموين العليا.