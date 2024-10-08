الصحة العالمية: ألف عامل صحي لقوا حتفهم في غزة جراء الاستهداف الإسرائيلي

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، إن القوى العاملة الصحية في غزة تتضاءل خلال الشهور الأخيرة، حيث لقى ما يقرب من 1000 عامل صحي حتفهم جراء الاستهدافات الإسرائيلية.

وأوضحت بلخي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن غزة تعد اليوم واحدة من أخطر الأماكن التي تعمل فيها الأمم المتحدة وشركاؤها، إذ قتل 289 من موظفي الأمم المتحدة منذ أكتوبر 2023.

وأضافت: "يعمل حاليا أقل من نصف المستشفيات، وبشكل جزئي، بسبب تضرر البنية الأساسية، ونقص الوقود، والإمدادات، والموارد البشرية، وانقطاع إمكانية الوصول إلى الخدمات، والهجمات المستمرة على المرافق الصحية. وفي الواقع، طلب من ثلاثة مستشفيات أخرى في شمال غزة إخلاؤها في اليومين الماضيين. ويعد توفير الرعاية الصحية في هذه الظروف مهمة شاقة، وعلينا أن نشيد مرة أخرى بالعاملين الصحيين في غزة، الذين يواصلون العمل ببطولة في ظل ظروف لا يمكن تصورها".

وتابعت أنه "من بين 15600 طلب إجلاء طبي، جرت الموافقة على 5130 طلبا فقط، وترتب على ذلك ترك الآلاف من سكان غزة، الذين تقطعت بهم السبل، بلا رعاية أساسية".

ووفق "بلخي" يواجه 96% من السكان انعدام الأمن الغذائي، وازداد سوء التغذية، الذي كان منعدما تقريبا في غزة، لا سيما بين صفوف الأطفال.

ولا تزال فاشيات الإسهال والتهاب الكبد A مستمرة، وتفاقمت بسبب تردي خدمات الصرف الصحي وظروف الازدحام الشديد، وأدى ذلك أيضا إلى عودة ظهور شلل الأطفال، كما قالت المديرة الإقليمية للمنظمة.