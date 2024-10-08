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الرئيس السيسي: لا نملك أجندة خفية ضد أحد

12:56 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مهمة القوات المسلحة هي الحفاظ على أراضي الدولة وحماية حدودها، وهو أمر من أفضل وأشرف المهام تقوم بها قوات عسكرية من أجل حماية بلادها وحدودها.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته التي نقلتها «القاهرة الإخبارية»: «بعد 51 سنة من حرب أكتوبر ووسط تطورات كبيرة بالمنطقة أثبتت أن رؤية قيادة حرب أكتوبر 1973 كانت رؤية عبقرية، وما تحقق فيها يؤكد أن ما حدث كان سبقا للعصر، وتحقق لمصر السلام الذي أصبح خيارا استراتيجيا للدولة المصرية».

وتابع «عقيدة القوات المسلحة هي الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وحماية حدودها وليس لدينا أجندة خفية لأحد وهدفنا أن نعيش في سلام داخل حدودنا».

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