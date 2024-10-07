الحوار الوطني يعلن آخر موعد لتلقي الآراء بخصوص قضية الدعم

كتب- عمرو صالح:

أعلن الحوار الوطني، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن استمرار استقبال مقترحات قضية الدعم من الخبراء والمختصين، وكذلك من جميع الجهات السياسية والمجتمعية حتى 10 أكتوبر الجاري.

وأوضح أن الهدف من هذا التمديد هو ضمان استيعاب جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة لتغذية النقاشات خلال الجلسات التي تركز على قضية تحويل الدعم.

وعن الحديث عن مقترحات قضية الدعم، أكد الحوار الوطني أن الوصول إلى مقترحات متكاملة يتطلب مشاركة جميع الأطراف، موضحًا أن الجميع قد يختلف في الرؤى والأفكار، لكن الوحدة والالتزام برفع شأن الوطن تبقى النقطة المشتركة، مشددا على أهمية إثراء النقاش من خلال تقديم مقترحات قضية الدعم بوجهات نظر متنوعة لضمان المساهمة في بلورة حلول فعّالة.

كما أشار البيان إلى أن جميع المقترحات سيتم عرضها على المتخصصين خلال جلسات الحوار الوطني حتى يتم الوصول إلى توصيات نهائية متفق عليها؛ ليتم رفعها إلى رئيس الجمهورية تمهيدًا لتطبيقها.

وتُعتبر مقترحات قضية الدعم ركيزة أساسية في التحولات الاقتصادية التي تمر بها مصر، وتعمل الحكومة جاهدة لضمان أن تكون عادلة وموجهة لمستحقيها.

التواصل مع الحوار الوطني بشأن قضية الدعم.

وعلى الراغبين بالمشاركة في مقترحات قضية الدعم التواصل من خلال وسائل الاتصال الآتية: واتساب:+201025521555+201093888833ـ

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