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لأول مرة.. وزير العمل يكشف لـ"مصراوي" عن بدء صرف أول دفعة من المنح لعمال التراحيل

09:08 م الإثنين 07 أكتوبر 2024

محمد جبران

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كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد جبران، وزير العمل، إنه صدق اليوم الإثنين الموفق 7 أكتوبر 2024 على صرف أول دفعة من المنح لعمال التراحيل.

وأضاف "جبران"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بعمال التراحيل، وقامت بضمهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية.

وأكد وزير العمل، أن أحد أهدافه منذ توليه حقيبة الوزارة هو الاهتمام برعاية عمال التراحيل، مشددًا على أنهم ليسوا "عمالة غير منتظمة".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تصرف فيها وزارة العمل دفعة من المنح لعمال التراحيل.

محمد جبران وزير العمل المنح لعمال التراحيل عمال التراحيل صرف أول دفعة من المنح
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