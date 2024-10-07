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وزير الصحة: دراسات شاملة لمحافظات المرحلة الثانية في مشروع التأمين الصحي الشامل

01:15 م الإثنين 07 أكتوبر 2024

الدكتور خالد عبد الغفار

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كتب- نشأت علي:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إن الدولة تعمل بوتيرة سريعة؛ لتحقيق مظلة التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين .

وأضاف عبد الغفار أن المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل تشمل 5 محافظات، وقد راعينا إجراء الدراسات الكاملة لتقدير عدد المستفيدين من هذه المرحلة؛ لا سيما أن هناك 12.8 مليون شخص، يتبعون المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي .

وعرض الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بيانًا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، حول حصاد 100 يوم عمل منذ تشكيل الحكومة الجديدة وخطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات والفرص .

الدكتور خالد عبد الغفار محافظات المرحلة الثانية مشروع التأمين الصحي الشامل
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