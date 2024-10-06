"القومي للطفولة" و "وزارة الثقافة" يطلقان مسابقة تحت شعار "مصر في عيون أطفالها"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارة الثقافة متمثلة في المركز القومي لثقافة الطفل، مسابقة للأطفال للابتكار والتصميم تحت شعار "مصر في عيون أطفالها"، لاستكشاف رؤية الأطفال لوطنهم وحقوقهم وكيف يعبرون عن حبهم لمصر، ويأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تهتم بالارتقاء بالجانب المجتمعي والثقافي والإبداعي والاستثمار في رأس المال البشري ولا سيما الأطفال.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة أنه تم إطلاق هذه المسابقة لتصميم وابتكار شعار جديد للمجلس القومي للطفولة والأمومة وتصميم شخصية كرتونية ل "طفل وطفلة" يمثلان حماية ونجدة الطفل المتمثل في خط نجدة الطفل 16000.

وأكدت "السنباطي"، على أن الهدف من هذه المسابقة هو تنمية روح الانتماء لدى الأطفال وتنمية وعيهم بحضارة مصر وتاريخها، وتشجيعهم على التعبير عن حقوقهم ومسئولياتهم لتحقيق التقدم لوطنهم العظيم، مشيرة إلى أنه من خلال هذه المسابقة سنفتح آفاقاً للأطفال للتعبير عن رؤيتهم من خلال لوحاتهم وكلماتهم وأفكارهم وسوف تعكس رسوماتهم وأعمالهم الأمل الذين يحلمون به لهذا الوطن.

جدير بالذكر أن المسابقة يشارك بها جميع الأطفال المصريين داخل او خارج جمهورية مصر العربية، من سن 6سنوات وحتى 18سنة

بيانات وشروط المسابقة

موعد التقديم للمسابقة من 6 أكتوبر 2024 حتى 6 نوفمبر 2024

سيتم تسليم الجوائز في احتفالية أعياد الطفولة خلال شهر نوفمبر 2024.

يكتب المتسابق على العمل البيانات الآتية:

الاسم رباعي

السن و تاريخ الميلاد

الجنس (ذكر – أنثى)

البلد أو المحافظة

رقم الهاتف المنزلى والمحمول إن وجد

عنوان المنزل بالكامل وبخط واضح .

البريد الإلكترونى (الإيميل للمتسابق)

يرسل المتسابق صورة من شهادة الميلاد وصورة شخصية حديثة يكتب خلفها اسمه

- اسم المدرسة وعنوانها والإدارة التعليمية التابع لها

- المركز الاستكشافى المرسل عن طريقه أو الجهة المشارك عن طريقها.

يرسل المتسابق صورة من شهادة ميلاده وصورة شخصية حديثة يكتب خلفها اسمه وصورة من بطاقة ولى الأمر .

شروط خاصة بالمسابقة:

المجال الأول: الابتكار والتصميم

١- تصميم شعار جديد للمجلس القومي للطفولة والأمومة

٢- تصميم وابتكار شخصيات كرتونية متمثلة في ولد وبنت لتمثل حماية ونجدة الطفل

المجال الثاني: كتابة مقال موجه للكبار وأصحاب القرار عن ماتريد أن يتحقق في المستقبل للأطفال

المجال الثالث: رسم لوحة عن ماتريد أن يتحقق في المستقبل للأطفال

الاعمال المقدمة لا ترد سواء فازت أو لم تفز .

فى حالة عدم استكمال البيانات أو الالتزام بالشروط سيتم استبعاد العمل.

يستبعد العمل المنقول حرفياً من النت أو أي مصدر أخر يجب أن يكون من خلال فكر وإبداع وجمع معلومات الطفل

ينتهى استلام الجوائز بعد شهر من ابلاغكم بتسليم الجوائز.

المجال الثاني: المقال

لا يمكن للمتسابق أن يشارك بأكثر من مقال

- لا يحق لأكثر من طفل المشاركة فى كتابة المقال.

- لاتزيد عدد صفحات المقال عن صفحات3 .

- يفضل الكتابة على الكمبيوتر.

المجال الثالث: الرسم

- للمتسابق الحق فى أن يشارك بعملين على الأكثر.

- لا يقل حجم اللوحة عن 50× 35سم

- يمكن استخدام أية نوعية من الألوان ما عدا القلم الرصاص

التحكيم :

يقوم بتحكيم المسابقة نخبة من الأساتذة المتخصصين من المجلس القومى للطفولة والأمومة والمركز القومي لثقافة الطفل.

1- الجوائز:

الفائز الأول: جوائز عينية

الفائز الثاني: جوائز عينية

الفائز الثالث: جوائز عينية

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الفائز الرابع: ميدالية ذهبية

الفائز الخامس: ميدالية فضية

الفائز السادس: بروش

من الفائز السابع إلى العاشر شهادات تقدير.

(ملحوظة: تقدم شهادات تقدير لكل الفائزين بالمراكز العشرة)

الجوائز لكل مجال من مجالات المسابقة.

عنوان المراسلة:

يتم إرسال الأعمال على العنوان الآتى :

1) محطة المساحة – الهرم – مدينة الفنون - المركز القومى لثقافة الطفل

2) المجلس القومى للطفولة والأمومة المعادي كورنيش النيل

الاستفسارات :

برجاء إرسال أية استفسارات بخصوص المسابقة عن طريق مركز ثقافة الطفل او المجلس القومى للطفولة والأمومة

1- عنوان المجلس القومى للطفولة والأمومة أو الموقع الإلكتروني.

او من خلال البريد الإلكتروني.. أضغط هنا.

2- على عنوان المركز أو على الموقع الإلكتروني للمركز.. أضغط هنا أو على الرسائل الخاصة للصفحة الرسمية للمركز القومي لثقافة الطفل على الفيس.