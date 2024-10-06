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رئيس صندوق مكافحة الإدمان: 5% من المتقدمين للعلاج من الإناث

02:57 م الأحد 06 أكتوبر 2024

عمرو عثمان

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كتب- محمد نصار:

كشفت الدكتور عمرو عثمان، رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، دور الصندوق في مواجهة تعاطي وعلاج الإدمان للإناث.

جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري عقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للسكان، لمناقشة سبل دعم حقوق النساء والفتيات المهمشات والمعرضات للخطر.

وقال "عثمان"، إنه تم تجهيز 5 أقسام لعلاج الإناث بمراكز علاج الإدمان، لافتًا إلى أن 5% من المتقدمين للعلاج من الإناث.

وأشار إلى أنه يتم إطلاق حملات مواجهة لمشكلة التعاطي بما في ذلك التعاطي بين الإناث، وعلاقة المتضررات بالعنف الأسري والعنف ضد الإناث.

كما أشاد عمرو عثمان، بدور المتطوعين والذين يصل عددهم إلى 33 ألف متطوع منهم 70% إناث.

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عمرو عثمان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان علاج الإدمان المجلس القومي لحقوق الإنسان
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