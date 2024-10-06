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العظمى بالقاهرة 31.. الأرصاد: أجواء خريفية اليوم على أغلب الأنحاء

12:18 م الأحد 06 أكتوبر 2024

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كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، وجود أجواء خريفية على أغلب الأنحاء اليوم الأحد.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد مما يساعد على تلطيف الأجواء نهارًا.

وأوضحت الهيئة، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مختلف مناطق الجمهورية، تأتي على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 31 درجة.

- السواحل الشمالية: 29 درجة.

- جنوب سيناء: 33 درجة.

- شمال الصعيد: 32 درجة.

- جنوب الصعيد: 36 درجة.

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