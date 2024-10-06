وزير العمل: اليوم إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص بمناسبة انتصارات أكتوبر.. ونتابع التنفيذ

كتب- أحمد السعداوي:

قال محمد جبران، وزير العمل، إن اليوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024، إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالذكرى الواحد والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك في إطار صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3230 لسنة 2024، والمُتضمن أن اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر 1973.

وأكد القرار الصادر عن الوزارة بهذا الشأن، برقم 22 لسنة 2024، أنها إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مِثلَي أجره اليومي، وأنه حسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وقال بيان الوزارة، إنها أصدرت منذ أيام كتابًا دوريًّا لمديريات العمل بالمحافظات؛ لوضع أحكام "القرار" موضع التنفيذ، ومتابعة هذه الإجازة بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.

وتقدم وزير العمل بالتهنئة إلى الشعب المصري العظيم، مؤكداً أن هذا النصر المجيد أعاد إلى الأمة المصرية كرامتها وعزتها، وأن الدولة المصرية تعيش عبورًا جديدًا في النهضة التي تشهدها "الجمهورية الجديدة"، في كل المجالات، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.