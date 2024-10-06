رئيس " الحرية المصري": انتصارات أكتوبر ستظل علامة بارزة في تاريخ العسكرية المصرية

كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري؛ أن الانتصار العظيم الذي حققه أبطال القوات المسلحة البواسل في السادس من أكتوبر؛ ملحمة وطنية خالدة في تاريخ العسكرية المصرية؛ بعدما نجح رجال القوات المسلحة؛ في عبور خط بارليف؛ وتحرير أرض سيناء المباركة؛ وتحطيم أسطورة الجيش الذي لا يقهر.

ووجه رئيس حزب الحرية المصرى؛ التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية؛ القائد الأعلي للقوات المسلحة؛ والفريق أول عبدالمجيد صقر وزير الدفاع والانتاج الحربي؛ وأبطال القوات المسلحة البواسل؛ والشعب المصري العظيم؛ بمناسبة الاحتفال بالذكري الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال "محمود"، إن انتصارات أكتوبر ستظل علامة بارزة في تاريخ مصر المعاصر؛ تجلت فيه قوة الارادة المصرية؛ وعزيمة جنودنا البواسل الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة الزكية؛ وقدموا أرواحهم لكى يبقي الوطن شامخا؛ والشعب آمنا مرفوع الرأس على أرضه.

وأكد أن تضحيات الشهداء ستظل محفورة في قلوب وذاكرة أبناء الشعب المصري؛ ودائما وأبدا لن تنسي مصر شهدائها أو من قدم لها الدعم والمساندة في أوقات الشدة.