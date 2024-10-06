حدث في منتصف الليل| حقيقة تعرض البلاد لشتاء قارس.. وأسباب ارتفاع أسعار الدواجن

كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

في اليوم العالمي للمعلم.. الحوار الوطني: يلعبون دوراً كبيراً بتشكيل أجيال المستقبل

تقدم الحوار الوطني، بخالص التقدير والاحترام للمعلمين أصحاب الرسالة البناءة في المجتمع على مر العصور.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"محلية النواب": تعديلات جديدة على لائحة البناء لتنشيط حركة البناء

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على نجاح التعديلات الجديدة التي أدخلت على اللائحة التنفيذية لقانون البناء.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ياسمين عز: البنات لا تحتاج إلى تفتيح بشرة بل لـ "تفتيح مخ"

وجهت ياسمين عز، رسالة للمقبلات على الزواج، قائلة:" انتي ليه بتقعدي ربع قرن من الزمان مبتهتميش ببشرتك وتيجي قبل فرحك بيومين عايزة دكتور الجلدية يخليكي جورجينا؟".

للتفاصيل.. اضغط هنا

نقيب الأطباء يخاطب وزيرة التنمية المحلية بشأن أزمة التصالح على العيادات

خاطب نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي، وزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، بشأن الأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من المحافظات، إثر توجيه إنذارات للأطباء ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري

للتفاصيل.. اضغط هنا

سياسات تسعيرية غير عادلة.. الشعبة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن والبيض

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن الأزمة الحالية في أسعار الدواجن في مصر ليست ناجمة عن نقص في الإنتاج، بل هي نتيجة لسياسات تسعيرية غير عادلة تتبعها بعض السلاسل التجارية التي تستغل الأزمات لزيادة أرباحها.

للتفاصيل.. اضغط هنا

تزامنا مع الاحتفال بنصر أكتوبر.. تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة بمحطة الضبعة

أعلن الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، أن موقع محطة الضبعة النووية سيشهد غدًا الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024، تدشين مرحلة جديدة في مشروع محطة الضبعة النووية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بعد حرارة الصيف الشديدة.. الأرصاد توضح حقيقة تعرض البلاد لشتاء قارس

كشف الدكتور محمود القياتى عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة تعرض البلاد لشتاء قارس البرودة خلال الفترة المقبلة خاصة بعد أن مرت بفصل صيف شديد الحرارة على معظم الأنحاء.

للتفاصيل.. اضغط هنا

تزامنا مع الاحتفال بنصر أكتوبر.. تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة بمحطة الضبعة

أعلن الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، أن موقع محطة الضبعة النووية سيشهد غدًا الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024، تدشين مرحلة جديدة في مشروع محطة الضبعة النووية.

للتفاصيل.. اضغط هنا



