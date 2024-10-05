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علاء مبارك يُشيد بالأشقاء العرب في دعم مصر خلال حرب أكتوبر

11:28 م السبت 05 أكتوبر 2024

علاء مبارك

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

احتفى علاء مبارك نجل الرئيس الراحل، محمد حسني مبارك، بالذكرى الـ51 لنصر أكتوبر، حيث أشاد بدور العالم العربي والأشقاء العرب في دعم ومساندة مصر خلال حرب أكتوبر المجيدة.

وقال علاء مبارك في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقًا: "مع ذكرى انتصارات اكتوبر لابد أن نتذكر دور الأشقاء العرب بشكل عام و دور المملكة العربية السعودية بشكل خاص في دعم ومساندة مصر في الحرب".

وأضاف: "وكان أهمها قرار العاهل السعودي الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمة الله عليه الذي استخدم سلاح البترول في المعركة للضغط على أمريكا والدول الغربية التى تساند إسرائيل".

واختتم: "لهم كل الاحترام والتقدير".

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