إعلان

BBC

توفير بيئة مناسبة.. وزير الصحة: نستهدف رفع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل

11:00 م السبت 05 أكتوبر 2024

الدكتور خالد عبدالغفار

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة، على ضرورة زيادة معدل مشاركة المرأة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن النسبة الحالية البالغة 17% لا تعكس الإمكانات الكبيرة للمرأة المصرية.

ودعا عبدالغفار، في تصريحات عبر برنامج "على مسؤوليتي"، إلى ضرورة الاهتمام بتعليم المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، مؤكدًا على أهمية توفير بيئة عمل مناسبة لها.

وأشار إلى أن توفير حضانات للأطفال في أماكن العمل والمؤسسات التعليمية والحكومية سيساهم بشكل كبير في تشجيع المرأة على الانخراط في سوق العمل.

وأوضح أن وجود حضانات للأطفال في المؤسسات المختلفة سيساعد على تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرة للمرأة، مما سيؤدي إلى زيادة إنتاجيتها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وشدد عبدالغفار على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، مؤكدًا أن تعليم المرأة وتمكينها هو استثمار في مستقبل الأجيال القادمة.

الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة مشاركة المرأة في سوق العمل تعليم المرأة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد حرارة الصيف الشديدة.. الأرصاد توضح حقيقة تعرض البلاد لشتاء قارس

إعلان

إعلان

قرار عاجل من النائب العام في واقعة نشر ديوان شعري يتضمن ازدراءً للأديان
الرئيس الفرنسي يطالب بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل