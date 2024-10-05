توفير بيئة مناسبة.. وزير الصحة: نستهدف رفع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة، على ضرورة زيادة معدل مشاركة المرأة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن النسبة الحالية البالغة 17% لا تعكس الإمكانات الكبيرة للمرأة المصرية.

ودعا عبدالغفار، في تصريحات عبر برنامج "على مسؤوليتي"، إلى ضرورة الاهتمام بتعليم المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، مؤكدًا على أهمية توفير بيئة عمل مناسبة لها.

وأشار إلى أن توفير حضانات للأطفال في أماكن العمل والمؤسسات التعليمية والحكومية سيساهم بشكل كبير في تشجيع المرأة على الانخراط في سوق العمل.

وأوضح أن وجود حضانات للأطفال في المؤسسات المختلفة سيساعد على تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرة للمرأة، مما سيؤدي إلى زيادة إنتاجيتها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وشدد عبدالغفار على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، مؤكدًا أن تعليم المرأة وتمكينها هو استثمار في مستقبل الأجيال القادمة.