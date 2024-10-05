إعلان

BBC

في اليوم العالمي للمعلم.. الحوار الوطني: يلعبون دوراً كبيراً بتشكيل أجيال المستقبل

10:34 م السبت 05 أكتوبر 2024
  • عرض 8 صورة
    اليوم العالمي للمعلم
  • عرض 8 صورة
    اليوم العالمي للمعلم
  • عرض 8 صورة
    اليوم العالمي للمعلم
  • عرض 8 صورة
    اليوم العالمي للمعلم
  • عرض 8 صورة
    اليوم العالمي للمعلم
  • عرض 8 صورة
    اليوم العالمي للمعلم
  • عرض 8 صورة
    اليوم العالمي للمعلم
  • عرض 8 صورة
    اليوم العالمي للمعلم

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتب- عمرو صالح:
تقدم الحوار الوطني، بخالص التقدير والاحترام للمعلمين أصحاب الرسالة البناءة في المجتمع على مر العصور.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا: "في اليوم العالمي للمعلم يتقدم الحوار الوطني بكل التقدير والاحترام لأصحاب الرسالة الهادفة والغاية السامية والجهد المتواصل، الذين يلعبون دوراً كبيراً في تشكيل أجيال المستقبل التي تنفع الأمة وترفع شأنها".

ويؤكد الحوار الوطني على اهتمامه البالغ بالتعليم بعناصره كافة، وخاصة العنصر البشري، وإيلائه الأهمية التي تليق به باعتباره أساس بناء الشخصية وتكوين الإنسان، ونؤكد معًا على عدة نقاط بشأن المعلم وقضايا التعليم.

اليوم العالمي للمعلم الحوار الوطني المعلمين
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قرار عاجل من النائب العام في واقعة نشر ديوان شعري يتضمن ازدراءً للأديان
الرئيس الفرنسي يطالب بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل