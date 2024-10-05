في اليوم العالمي للمعلم.. الحوار الوطني: يلعبون دوراً كبيراً بتشكيل أجيال المستقبل

رواتب تبدأ من 6500 جنيه.. رابط التقديم على فرص عمل في القاهرة والتخصصات

كتب- عمرو صالح:

تقدم الحوار الوطني، بخالص التقدير والاحترام للمعلمين أصحاب الرسالة البناءة في المجتمع على مر العصور.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا: "في اليوم العالمي للمعلم يتقدم الحوار الوطني بكل التقدير والاحترام لأصحاب الرسالة الهادفة والغاية السامية والجهد المتواصل، الذين يلعبون دوراً كبيراً في تشكيل أجيال المستقبل التي تنفع الأمة وترفع شأنها".

ويؤكد الحوار الوطني على اهتمامه البالغ بالتعليم بعناصره كافة، وخاصة العنصر البشري، وإيلائه الأهمية التي تليق به باعتباره أساس بناء الشخصية وتكوين الإنسان، ونؤكد معًا على عدة نقاط بشأن المعلم وقضايا التعليم.