"قومي حقوق الإنسان" يشارك في اجتماعات إعلان باكو

كتب- محمد نصار:

شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في اجتماع مؤسسات الأمبودسمان في باكو بجمهورية أذربيجان، حول التغييرات المناخية وحقوق الإنسان.

مثّل المجلس خلال جلسات النقاش محمود بسيوني، عضو المجلس ورئيس لجنة الشكاوى، وذلك في إطار الاستعدادات لقمة المناخ "كوب 29" التي تستضيفها أذربيجان.

واتفق المشاركون على أهمية الربط بين حقوق الإنسان والتغيرات المناخية باعتبارها عاملًا مؤثرًا على حياة الإنسان وأن التغييرات المناخية أصبحت تهدد منظومة حقوق الإنسان واحتياجات الإنسان الأسياسية.

ودعا المشاركون، إلى تعميق مفاهيم خطر استمرار التغيرات المناخية على البشرية من خلال التعاون بين الحكومات ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وعقد المزيد من المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وتبادل الخبرات والقصص الإيجابية حول أفضل الطرق فاعلية لمواجهة التغييرات المناخية.

وأشار محمود بسيوني، عضو المجلس، إلى أن المشاركة في أعمال اجتماع الأمبودسمان تأتي في إطار حرص المجلس على المشاركة الفعالة في تطوير آليات حماية حقوق الإنسان الدولية وعلى رأسها قضية التغيرات المناخية والتي تأتي ضمن أولويات عمل المجلس حيث أنشأ وحدة متخصصة في التنمية المستدامة عقب قمة المناخ "كوب 27" والتي استضافتها مصر ومواجهة التغييرات المناخية.

كما نفذ المجلس عددًا من الفاعليات من أجل التحذير بخطوة التغييرات المناخية وأهمية المواجهة الفعالة مع ما تفرضه من تحديات وأثار سلبية تهدد حياة الإنسان.