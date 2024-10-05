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القوات المسلحة تفتح المتاحف العسكرية مجانًا أمام الجماهير

01:18 م السبت 05 أكتوبر 2024

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كتب- محمد سامي:

قررت القوات المسلحة، فتح المتاحف العسكرية مجانًا لاستقبال الجماهير خلال يوم السادس من أكتوبر، متضمنة منطقة العرض المكشوف للأسلحة ببانوراما حرب أكتوبر ومتحفي العلمين وبورسعيد.

يأتي ذلك بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

كما يأتي في إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعي والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر من رجال القوات المسلحة وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وصون قدسيته.

القوات المسلحة المتاحف العسكرية بانوراما حرب أكتوبر انتصارات أكتوبر حكاية شعب
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